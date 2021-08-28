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В Беларуси ликвидировали ассоциацию журналистов
28.08.2021 09:00
Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом сообщает Telegram-канал организации.
Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя Белорусской ассоциации журналистов об отказе в удовлетворении иска не должны считаться важными, а представитель ответчика "неправильно понимает закон".
БАЖ действует с осени 1995 года. Она объединяет более 1 300 членов - сотрудников медийной сферы. БАЖ - влиятельная организация, признанная международным профессиональным сообществом.
Теги: Беларусь, ликвидация, ассоциация, журналисты
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