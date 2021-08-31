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Зеленский прибыл в Вашингтон
31.08.2021 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита Главы Украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению Президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает Офис президента.
В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций.
Кроме того, у украинского лидера запланирован ряд других встреч с американскими чиновниками, бизнесменами.
"Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов", - сообщают в ОПУ.
Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.
Теги: США, визит, Джо Байден, Зеленский
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