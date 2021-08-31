Зеленский прибыл в Вашингтон

31.08.2021 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита Главы Украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению Президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает Офис президента.

В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций.

Кроме того, у украинского лидера запланирован ряд других встреч с американскими чиновниками, бизнесменами.

"Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов", - сообщают в ОПУ.

Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.