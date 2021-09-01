Путин заговорил о России с полумиллиардным населением

01.09.2021 15:00

Население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре Океан по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.

Путин обратил внимание детей на то, что на протяжении прошлого века дважды "рассыпалась российская государственность": после революции 1917 года и при развале Советского Союза.

"Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", – подчеркнул он.

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