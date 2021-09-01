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Зеленский в США презентовал план трансформации Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США принял участие в презентации Плана трансформации Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Более справедливости, больше возможностей - строим успешную и устойчивую Украины", - сказал президент.
Он пояснил, что документ, который называется A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine, определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".
По его словам, план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны.
Зеленский добавил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.
"Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сказал президент.
Он выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого амбициозного плана.
При этом ключевой целью государства Зеленский назвал восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.
Теги: Украина, США, презентация, план, Зеленский
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