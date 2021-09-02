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Зеленский рассказал о своей встрече с Байденом (ВИДЕО)

02.09.2021 08:00
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Зеленский рассказал о своей встрече с Байденом (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом". Об этом пишет УП со ссылкой на "Общественную студию".
"Я не знаю, возникла химия, сложно сказать, но то, что вместо часа встреча шла 2 часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованны в результате этого диалога.
Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе...
Считаю, что в Украине достаточно энергии, чтобы всех толкать вперед, и это важно.
От президента слышал только приятные слова... Я доволен результатом, когда он есть...
Он (Байден – ред.) понимает большие шаги (Украина – ред.) по реформам...
Я доволен, что на уровне президента США видят позитив.
Со стороны США к Украине, ко мне лично, к моей команде, к Офису президента негатива не было вовсе, 0, ни одного аспекта, ни слова", - сообщил Зеленский.



Теги: Владимир Зеленский, Джо Байден, встреча
 
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