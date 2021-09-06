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Умер один из свидетелей по делу о катастрофе рейса MH17
Один из свидетелей по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, скончался несколько недель назад. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стинхейса, передает Главком.
"Суд получил некоторые документы от следственного судьи, эти документы будут включены в досье. Это отчеты по опросам трех свидетелей, отчеты экспертов, а также оценка следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии", – сообщил судья в ходе возобновившихся слушаний.
По его словам, суд был проинформирован, что свидетель, известный как G9O81, тяжело болен, и это может вызвать трудности для его опроса.
"А сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад", – уточнил Стинхейс.
Теги: Донбасс, суд, смерть, свидетель, Mh17
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