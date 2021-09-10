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Дания отменила все COVID-ограничения

10.09.2021 10:00
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Дания отменила все COVID-ограничения

Власти Дании перестали считать COVID-19 особо опасным заболеванием и отменили последние ковидограничения в стране. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщило датское издание DR, передает Корреспондент.net.
Постепенно отменять коронавирусные ограничения в стране начали с 14 июня. Тогда гражданам разрешили не носить маски везде, кроме общественного транспорта, продлили время работы ресторанов, увеличили разрешенное число людей, одновременно находящихся в помещении.
Тогда же жителям страны разрешили ходить в театры, кинотеатры и музеи не показывая на входе ковид паспорта или ПЦР-тесты.
С 1 сентября Дания отменила требование о предъявлении ковид-паспортов для посещения ресторанов, фитнес-клубов, массовых мероприятий на открытом воздухе, летних лагерей, детских площадок и мест для купания.
Теперь к этому списку добавились ночные клубы, мероприятия в помещении. Сняты ограничения по времени работы, числу посетителей и соблюдению дистанции для общепитов, магазинов и массовых мероприятий.
Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике объяснил решение о снятии последних ограничений тем, что эпидемия находится под контролем, а уровень вакцинации в стране рекордно высок.
Тем не менее власти страны оставили за собой право действовать решительно и быстро, если ситуация с заболеваемостью выйдет из-под контроля.



Теги: Дания, карантин, отмена, COVID-19
 
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