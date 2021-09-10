- Дания отменила все COVID-ограничения10:00
- В Чехии участнику НВФ "ДНР" дали 20 лет тюрьмы12:00
- Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-1909:00
- Умер один из свидетелей по делу о катастрофе рейса MH1716:00
- Зеленский рассказал о своей встрече с Байденом (ВИДЕО)08:00
- Путин заговорил о России с полумиллиардным населением15:00
- Зеленский в США презентовал план трансформации Украины14:00
- Украина и США подписали соглашение по оборонному партнерству08:00
- Зеленский прибыл в Вашингтон08:00
- Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября08:00
Дания отменила все COVID-ограничения
Власти Дании перестали считать COVID-19 особо опасным заболеванием и отменили последние ковидограничения в стране. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщило датское издание DR, передает Корреспондент.net.
Постепенно отменять коронавирусные ограничения в стране начали с 14 июня. Тогда гражданам разрешили не носить маски везде, кроме общественного транспорта, продлили время работы ресторанов, увеличили разрешенное число людей, одновременно находящихся в помещении.
Тогда же жителям страны разрешили ходить в театры, кинотеатры и музеи не показывая на входе ковид паспорта или ПЦР-тесты.
С 1 сентября Дания отменила требование о предъявлении ковид-паспортов для посещения ресторанов, фитнес-клубов, массовых мероприятий на открытом воздухе, летних лагерей, детских площадок и мест для купания.
Теперь к этому списку добавились ночные клубы, мероприятия в помещении. Сняты ограничения по времени работы, числу посетителей и соблюдению дистанции для общепитов, магазинов и массовых мероприятий.
Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике объяснил решение о снятии последних ограничений тем, что эпидемия находится под контролем, а уровень вакцинации в стране рекордно высок.
Тем не менее власти страны оставили за собой право действовать решительно и быстро, если ситуация с заболеваемостью выйдет из-под контроля.
Теги: Дания, карантин, отмена, COVID-19
- В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя15:00
- Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией13:00
- В прифронтовом Майорске запустили бесплатный автобус на Бахмут и Светлодарск11:00
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых09:00
- "Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города17:00
- "Пенсионный фонд ЛНР" завтра проведет горячую линию для предпринимателей15:00
- В Краматорске приглашают на бесплатные курсы чешского языка14:00
- На Донетчине из-за обстрела боевиков ограничено движение поездов12:00
- В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе11:00
- В ОРДО заявили о ранении двух жителей Донецка10:00
- Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике17:00
- Минздрав разрешил COVID-вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства16:00
- В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя15:00
- Евросоюз предоставил украинским полицейский технику на 3,4 млн евро14:00
- Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября12:00
- В прифронтовом Майорске запустили бесплатный автобус на Бахмут и Светлодарск11:00
- Дания отменила все COVID-ограничения10:00
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых09:00
- Портал "Дия" временно приостановил работу08:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска
- В ОРДЛО приехал российский олигарх, которого называют спонсором "русской весны" на Донбассе
- В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"
- СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО
- Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"
- В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе
- На шахте ОРДО под завалом погиб горняк
- На шахте в ОРЛО погибли девять человек
- "ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"
- На Донетчине из-за обстрела боевиков ограничено движение поездов