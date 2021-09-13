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В Турции перевернулся автобус с украинцами
13.09.2021 13:00
На юго-западе Турции туристический автобус, в котором находились граждане Украины, выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом и перевернулся, передает Корреспондент.net.
"По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз жизни нет", - сообщил спикер МИД Олег Николенко.
По словам Николенко, причиной аварии стал сердечный приступ у водителя автобуса, гражданина Турции. Он погиб.
По данным СМИ, автобус с украинскими туристами ехал из Бодрума в Денизли.
Теги: Украина, Турция, автобус, ДТП, туристы
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