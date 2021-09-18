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Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Россией ОРДО и Крыма
Министерство иностранных дел Украины сообщило о включении Генеральной ассамблеей ООН вопроса о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей сессии. Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.
"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о включении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН", - отмечатся в информации.
Следует отметить, что участие в работе Генассамблеи примет и Владимир Зеленский. Президент Украины выступит там с речью, также у него будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств и с представителями международных организаций.
Теги: Россия, Крым, ООН, оккупация, ОРДЛО
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