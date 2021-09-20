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Стали известны предварительные результаты выборов в Госдуму РФ
20.09.2021 10:00
В России завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы VIII созыва. Согласно данным ЦИК на 8:00 20 сентября на первом месте - партия Единая Россия, получившая 48,65% голосов, сообщает ТАСС.
Следом идут КПРФ (20,22%), ЛДПР (7,66%), Справедливая Россия (7,42%). Партия Новые люди владельца Faberlic Алексея Нечаева набирает 5,51% голосов и имеет шансы пройти в Госдуму.
Избиратели голосовали по федеральным партийным спискам (прошедшие пятипроцентный барьер партии поделят между собой 225 мест в Госдуме) и за кандидатов в одномандатных округах (победители получат остальные 225 мест).
Теги: Россия, выборы, Госдума, результат
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