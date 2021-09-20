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В Перми при стрельбе в университете погибли люди (ВИДЕО)
20.09.2021 12:00
В понедельник, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национально-исследовательском университете, сообщает РБК.
При задержании он оказал вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был тяжело ранен. По последним данным, в результате стрельбы погибли 8 и ранены 24 человека.
Теги: университет, Пермь, стрельба, погибший
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