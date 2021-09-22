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Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (Генассамблеи ООН). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
На открытии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент этой сессии Генассамблеи Абдулла Шахид, президент США Джо Байден, а также бразильский лидер Жаир Болсонару.
Выступление Зеленского пройдет в рамках общих дебатов в среду, 22 сентября. Оно начнется в 16:40 по местному времени (в 23:40 по Киеву).
Также 22 сентября пройдет заседание высокого уровня, посвященное 20-й годовщине Дурбанской декларации и Программы действий (документы направленные на борьбу с расовой дискриминацией в мире — ред.). Дебаты продлятся с 21 по 27 сентября, а на 28 сентября запланировано заседание, приуроченное к празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Нынешняя сессия Генассамблеи ООН посвящена противодействию пандемии коронавируса и сохранению окружающей среды. Также параллельно пройдут несколько международных форумов, посвященных вопросам изменения климата и защиты окружающей среды.
В представительстве президента Украины напомнили, что Генассамблея является главным совещательным органом ООН, в него входят представители всех государств-членов организации, каждая из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам требуют большинства в 2/3 голосов. В 1946 году в ООН входило 51 государство, сейчас членами организации являются 193 страны.
Теги: ООН, сессия, открытие, Зеленский
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