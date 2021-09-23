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Зеленский выступил в ООН (ВИДЕО)

23.09.2021 10:00
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Зеленский выступил в ООН (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября выступил на дебатах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Фокус.
Свое выступление в самом его начале президент назвал нетипичным для ООН, но "точно полезным для каждого из вас".
Основные тезисы выступления Зеленского в ООН:

  • Покушение на первого помощника президента Украины – это цена изменений в Украине, это цена реформ.
  • В теме нынешней Генассамблеи указано "обеспечить права всех народов". А что же мы делали все 76 лет существования ООН? Мы играли в равенство, мы играли в единство.
  • Для начала надо оживить Устав ООН. Это не должны быть рекомендации, которые можно выполнять по желанию.
  • Украина не "засыпала". Это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, которые звучат на оккупированном Донбассе восьмой год подряд.
  • В саммите Крымской платформы о деоккупации Крыма приняли участие 46 государств и международных организаций – это и есть преданность основным принципам ООН. А то, что сама ООН проигнорировала это мероприятие, то это "какие-то новые, никем не одобренные принципы".
  • Говоря о России, Зеленский сказал, что в ООН нет избранных, которых нельзя обижать. Здесь все 193 страны равны.
  • Сейчас никто не чувствует себя в безопасности. Это может привести к обрушение всей архитектуры международных отношений, и тогда из всех правил останется только право сильного.
  • Мир не успевает разбираться с тем, что на него свалилось и постоянно валится. ООН поднимает очень важные темы и не успевает их решить, потому что появляются новые. Чтобы разрешить их, главное, чего не хватает, – смелости. Потому что мы действуем не как лидеры, а как политики.


Теги: ООН, выступление, Зеленский
 
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