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Зеленский выступил в ООН (ВИДЕО)
23.09.2021 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября выступил на дебатах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Фокус.
Свое выступление в самом его начале президент назвал нетипичным для ООН, но "точно полезным для каждого из вас".
Основные тезисы выступления Зеленского в ООН:
- Покушение на первого помощника президента Украины – это цена изменений в Украине, это цена реформ.
- В теме нынешней Генассамблеи указано "обеспечить права всех народов". А что же мы делали все 76 лет существования ООН? Мы играли в равенство, мы играли в единство.
- Для начала надо оживить Устав ООН. Это не должны быть рекомендации, которые можно выполнять по желанию.
- Украина не "засыпала". Это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, которые звучат на оккупированном Донбассе восьмой год подряд.
- В саммите Крымской платформы о деоккупации Крыма приняли участие 46 государств и международных организаций – это и есть преданность основным принципам ООН. А то, что сама ООН проигнорировала это мероприятие, то это "какие-то новые, никем не одобренные принципы".
- Говоря о России, Зеленский сказал, что в ООН нет избранных, которых нельзя обижать. Здесь все 193 страны равны.
- Сейчас никто не чувствует себя в безопасности. Это может привести к обрушение всей архитектуры международных отношений, и тогда из всех правил останется только право сильного.
- Мир не успевает разбираться с тем, что на него свалилось и постоянно валится. ООН поднимает очень важные темы и не успевает их решить, потому что появляются новые. Чтобы разрешить их, главное, чего не хватает, – смелости. Потому что мы действуем не как лидеры, а как политики.
Теги: ООН, выступление, Зеленский
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