Зеленский выступил в ООН (ВИДЕО)

23.09.2021 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября выступил на дебатах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Фокус.

Свое выступление в самом его начале президент назвал нетипичным для ООН, но "точно полезным для каждого из вас".

Основные тезисы выступления Зеленского в ООН: