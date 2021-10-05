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Бывший "премьер ДНР" стал депутатом Госдумы России

05.10.2021 10:00
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Бывший "премьер ДНР" стал депутатом Госдумы России

Бывший "премьер" группировки "ДНР" Александр Бородай утвержден депутатом Государственной думы России восьмого созыва от партии власти "Единая Россия". Об этом сообщают российские СМИ.
Поздравление в адрес Бородая опубликовал "Союз добровольцев Донбасса", председателем которого является экс-главарь боевиков.
В СДД утверждают, что за Бородая проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса, доверив ему право представлять их интересы в Госдуме.



Теги: Донбасс, депутат, Госдума, Бородай, ОРДО
 
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