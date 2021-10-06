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РосСМИ узнали предложенную Кремлем повестку встречи Путин-Зеленский

06.10.2021 16:00
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РосСМИ узнали предложенную Кремлем повестку встречи Путин-Зеленский

Россия несколько месяцев назад направила Украине перечень желаемых вопросов для переговоров президентов стран, сообщает российское издание Коммерсант.
По данным издания, всего в списке 12 вопросов и почти все касаются двусторонних отношений.
В частности, в Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о возвращении послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц.
Также в РФ предлагали провести переговоры о соглашении по транзиту и поставках газа после 2024 года.
Крым в документе не упоминается, а Донбасс только раз - в виде замечания о том, что представители РФ в ТКГ и нормандском формате поддержат любые мирные договоренности Киева с ОРДЛО.
По завлению Кремля, Украина на предложение пока не ответила.



Теги: Путин, СМИ, программа, встреча, Зеленский
 
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