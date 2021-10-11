Медведев написал статью о "невменяемости" руководства Украины

11.10.2021 13:00

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает бессмысленными контакты с руководством Украины. Об этом он написал в статье для издания "Коммерсантъ".

Так, говоря об отношениях Москвы и Киева, Медведев указывает на вредность контактов с нынешними руководителями Украины.

"Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии... Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений... Таким "партнерам" в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны", - заявил он.

Также он предложил дождаться появления в Украине "вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных "Крымских платформ", созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией".

"Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - резюмировал Медведев.