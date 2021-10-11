Укрзализныця возобновила сообщение с Польшей

11.10.2021 08:00

Пограничники Львовского отряда обеспечили пограничный контроль первых пассажиров возобновленного международного железнодорожного сообщения с Польшей. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как отмечается, скоростным поездом «Киев - Львов - Перемышль» в Польшу отправился 101 пассажир. Контроль осуществлялся во время движения поезда между станциями «Львов» - «Мостиская-2». Такой же порядок оформления применили и к пассажирам обратного рейса.

Нчиная с 10 октября поезд будет курсировать ежедневно. Международное железнодорожное сообщение было прекращено Кабинетом Министров Украины в марте 2020 года в связи с введением карантинных мер по борьбе с пандемией COVID-19.