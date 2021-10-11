Последние новости раздела
- Укрзализныця возобновила сообщение с Польшей08:00
- В США обвинили два российских банка в финансировании боевиков ОРДЛО08:00
- РосСМИ узнали предложенную Кремлем повестку встречи Путин-Зеленский16:00
- Бывший "премьер ДНР" стал депутатом Госдумы России10:00
- В Израиле сделали обязательной третью прививку от коронавируса09:00
- Полиция Грузии задержала Михаила Саакашвили (ВИДЕО)09:00
- Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию (ВИДЕО)12:00
- В России назвали число привитых от коронавируса14:00
- В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским17:00
- В Казахстане экс-боевик "ЛДНР" совершил массовое убийство10:00
Укрзализныця возобновила сообщение с Польшей
11.10.2021 08:00
Пограничники Львовского отряда обеспечили пограничный контроль первых пассажиров возобновленного международного железнодорожного сообщения с Польшей. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Как отмечается, скоростным поездом «Киев - Львов - Перемышль» в Польшу отправился 101 пассажир. Контроль осуществлялся во время движения поезда между станциями «Львов» - «Мостиская-2». Такой же порядок оформления применили и к пассажирам обратного рейса.
Нчиная с 10 октября поезд будет курсировать ежедневно. Международное железнодорожное сообщение было прекращено Кабинетом Министров Украины в марте 2020 года в связи с введением карантинных мер по борьбе с пандемией COVID-19.
Теги: Польша, поезд, Укрзализниця, COVID-19
- 9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Донецке09:00
- На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника17:00
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"13:00
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»11:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- 490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября15:00
- В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель12:00
- За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин10:00
- В Донецке начался сезон субботников09:00
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 октября10:00
- 9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Донецке09:00
- Укрзализныця возобновила сообщение с Польшей08:00
- На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника17:00
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября15:00
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"13:00
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября10:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- В Мариуполе открылась фотовыставка о российско-украинской войне17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель
- На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет
- В Донецке начался сезон субботников
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада
- Зеленский помиловал 31 осужденного защитника Украины
- Верховная Рада избрала нового спикера