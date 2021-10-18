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Бывший узник "ДНР" Козловский рассказал жителям Европы о российской агрессии

18.10.2021 12:00
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Бывший узник "ДНР" Козловский рассказал жителям Европы о российской агрессии

Украинский ученый-религиовед Игорь Козловский, переживший плен в застенках "ДНР", рассказал жителям Германии, Франции и Люксембурга о российской агрессии и ситуации на оккупированной территории Донбасса. Об этом рассказала Наталья Шевченко, соучредитель люксембургской некоммерческой организации Ad pacem servandam, организовавшей европейское турне бывшего узника боевиков, сообщает "ОстроВ".
"На запрошення люксембурзької некоммерційної організації Ad pacem servandam 15-16 жовтня 2021 відомий український вчений релігієзнавець та громадський діяч Ігор Козловський відвідав Люксембург, Німеччину і Францію з метою дати особисте свідчення про російську агресію в Україні та окупацію Донбасу, зокрема про нелюдські умови утримання бранців і нехтування правами людини. Він дав інтервью представникам німецької, французської та люксембурзької преси та радіо. Вiдбулися дві зустрічі з громадськістю - в Люксембурзі (Лінтген) і у Франції (Лонгві)", - рассказала госпожа Шевченко.
"Наприкінці візиту Ігор Козловський коротко виступив на Благодійному концерті органної музики в католицькій церкві Notre Dame de Villerupt (Лотарингія, Франція). Пожертви було зібрано для родини Валерія Недосєкіна, колишнього бранця, що перебував у катівнях на окупованих територіях Донеччини", - добавила она.



Теги: Европа, плен, рассказ, ДНР, Козловский
 
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