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Украина получила третью партию военной помощи США

23.10.2021 09:00
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Украина получила третью партию военной помощи США

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд ВСУ. Стоимость груза составляет 60 млн долларов, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Помощь включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое.
Предыдущие две партии груза Украина получила 10 и 18 октября.



Теги: Украина, США, помощь, вооружение
 
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