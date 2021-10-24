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Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
24.10.2021 15:00
Германия безвозмездно предоставила различным странам 7,6 миллионов доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает DW.
Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Больше всего вакцин от Германии получил Вьетнам - 2,6 млн доз, затем следуют Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд. А начиная с октября, все поступающие в Германию вакцины от производителя Johnson & Johnson сразу передаются в программу COVAX.
Теги: Германия, вакцина, COVID-19
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