Илон Маск установил новый рекорд Forbes

27.10.2021 12:00

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю составления рейтингов Forbes.

Его состояние оценивается в 271,3 миллиарда долларов. Отмечается, что благодаря скачку цен акций Tesla на 13% бизнесмен разбогател на 41,7 миллиарда долларов за один день.

Состояние главного конкурента Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса на сегодняшний день оценивают в 194,1 миллиарда долларов.