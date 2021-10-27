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Илон Маск установил новый рекорд Forbes

27.10.2021 12:00
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Илон Маск установил новый рекорд Forbes

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю составления рейтингов Forbes.
Его состояние оценивается в 271,3 миллиарда долларов. Отмечается, что благодаря скачку цен акций Tesla на 13% бизнесмен разбогател на 41,7 миллиарда долларов за один день.
Состояние главного конкурента Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса на сегодняшний день оценивают в 194,1 миллиарда долларов.



Теги: Forbes, рекорд, Илон Маск
 
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