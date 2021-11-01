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РФ выдвинула свои предложения по нормандской встрече

01.11.2021 10:00
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РФ выдвинула свои предложения по нормандской встрече

Россия передала свои предложения относительно возможности организации встречи в Нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе и ожидает реакции от других сторон. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Всегда видим смысл не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Мы передали коллегам наши предложения о том, как можно было бы обстоятельно подготовить следующий контакт в Нормандском формате — неважно, на каком уровне. Ожидаем реакции от них», — говорится в заявлении Лаврова.
По словам главы Российского МИД, другие участники Нормандского формата «говорят, что нужно скорее встречаться, но до сих пор не передали нам свое видение ожидаемых результатов».



Теги: Российская Федерация, предложение, нормандская четверка
 
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