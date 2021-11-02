Опубликованы спутниковые снимки скопления войск РФ на границе с Украиной

02.11.2021 13:00

Обнародованы спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной. Соответствующие снимки обнародовало издание Politico.

"Новые фотографии, сделанные спутником в понедельник (1 ноября, - Ред.), подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной", - говорится в сообщении

В статье издания отмечается, что кадры были сделаны в районе российского города Ельня Смоленской области недалеко от границы с Беларусью. На фото - скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с военными.

А недалеко от северной границы Украины была перемещена техника 4-й танковой дивизии России - танки Т-80У и САУ. В этом районе, вокруг Брянска и Курска, замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии.

Politico пишет, что российские военные, "включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию, начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются".