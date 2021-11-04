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Путин прилетел в аннексированный Крым

04.11.2021 18:00
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Путин прилетел в аннексированный Крым

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 ноября, прилетел в Севастополь. На аннексированном полуострове он принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства, пишет ТАСС.
"Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа", - заявил Путин после возложения цветов к мемориалу, посвященному окончанию Гражданской войны.
Глава Кремля добавил, что Россия вновь обрела историческое единство и "эту живую, неразрывную связь" он "особенно остро" чувствует именно в аннексированном Севастополе.



Теги: Путин, Крым, визит
 
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