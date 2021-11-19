- Министр обороны Украины встретился в Вашингтоне с главой Пентагона10:00
- Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства08:00
- Россия увеличила поставки газа в Европу11:00
- ЕС исключил Украину из списка COVID-безопасных стран14:00
- Россия заблокировала встречу глав МИД нормандской четверки 11 ноября17:00
- Польша объявила положение боевой готовности на границе с Беларусью15:00
- Путин прилетел в аннексированный Крым18:00
- Россия расширила "цитрусовые санкции" против Турции14:00
- Опубликованы спутниковые снимки скопления войск РФ на границе с Украиной13:00
- РФ выдвинула свои предложения по нормандской встрече10:00
Министр обороны Украины встретился в Вашингтоне с главой Пентагона
Глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился в США с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Резникова в четверг, 18 ноября.
Нынешний визит стал первым визитом Резникова в США в качестве министра обороны Украины.
"Мы ценим помощь народа США в противодействии российской агрессии. Наша главная цель - дальнейшее укрепление партнерства между Украиной и США", - написал Резников.
Министр подчеркнул, что Россия игнорирует озабоченность и призывы к диалогу от международного сообщества, в связи с чем США и Украина должны приступить к решительным действиям, чтобы приглушить агрессию со стороны РФ.
"У Кремля высокие и толстые стены, они не слышат слов озабоченности и призывов к диалогу, но понимают действия. С США мы должны обсудить, каким должен быть ответ на российскую агрессию. Это должна быть своего рода прививка от опасного вируса агрессии", - добавил Резников.
Теги: визит, Пентагон, Резников
- Шон Пенн побывал на передовой в зоне проведения ООС08:00
- Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны17:00
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"14:00
- В школах ОРДО возобновляется очное обучение13:00
- НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе11:00
- Сутки в ООС: 15 обстрелов, четверо раненых08:00
- В районе ООС захвачен российский наемник16:00
- Село Невельское снова попало под обстрел боевиков15:00
- Зону ООС посетила посол Ирландии14:00
- Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Рубежном12:00
- Министр обороны Украины встретился в Вашингтоне с главой Пентагона10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 ноября09:00
- Шон Пенн побывал на передовой в зоне проведения ООС08:00
- Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны17:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО15:00
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"14:00
- В школах ОРДО возобновляется очное обучение13:00
- Шон Пенн тайно посетил Мариуполь12:00
- НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе11:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- В районе ООС захвачен российский наемник
- В ОРДЛО объявили сборы для военнообязанных запаса
- На КПВВ «Станица Луганская» установили рентгеновские сканеры
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"
- НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе
- Путин уравнял товары из ОРДЛО с российскими
- В Рубежном убит сотрудник Патрульной полиции
- На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО
- Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Рубежном
- НВФ ОРДЛО обстреляли жилой сектор в Марьинке