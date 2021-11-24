Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО

24.11.2021 15:00

ЕС призывает Россию отменить указ, которым разрешается допуск товаров с оккупированного Донбасса на территорию РФ, поскольку эти действия противоречат минским соглашениям. Об этом заявил спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

"Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству территорий Донецка и Луганска от Украины, что противоречит целям минских соглашений. Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля", - подчеркнул Стано.

Он отметил, что такие действия могут усилить напряженность, препятствуя будущему процессу реинтеграции.

"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский союз продолжит проводить политику непризнания в этом отношении", - добавил он.