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Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО

24.11.2021 15:00
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Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО

ЕС призывает Россию отменить указ, которым разрешается допуск товаров с оккупированного Донбасса на территорию РФ, поскольку эти действия противоречат минским соглашениям. Об этом заявил спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству территорий Донецка и Луганска от Украины, что противоречит целям минских соглашений. Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля", - подчеркнул Стано.
Он отметил, что такие действия могут усилить напряженность, препятствуя будущему процессу реинтеграции.
"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский союз продолжит проводить политику непризнания в этом отношении", - добавил он.



Теги: Россия, указ, товар, Евросоюз, ОРДЛО
 
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