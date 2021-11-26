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ВОЗ созывает срочное заседание из-за "южноафриканского" штамма COVID-19
Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 26 ноября, соберется на срочное заседание, чтобы обсудить новую мутацию коронавируса B.1.1.529, выявленную в Южной Африке. Об этом сообщила газета Financial Times, передает Корреспондент.net.
Как рассказал изданию глава Центра эпидемических ответных действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра, причиной заседания являются опасения ВОЗ касательно быстрого распространения B.1.1.529. По словам ученого, очень большое количество мутаций и устойчивость нового штамма к вакцинам создает угрозу высокой вероятности заражения.
"Любой новый вариант, способный уклоняться от вакцин или распространяться быстрее, чем Дельта, может стать серьезной проблемой на пути выхода мира из пандемии", - заявил он.
Новым вариантом COVID на сегодня инфицированы 82 человека: 77 в Южно-Африканской Республике, четыре - в Ботсване и один - в Гонконге. Два дня назад таких случаев было десять.
Теги: ВОЗ, ЮАР, заседание, штамм, COVID-19
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