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ВОЗ признала "южноафриканский" штамм COVID опасным и дала ему имя

27.11.2021 11:00
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ВОЗ признала "южноафриканский" штамм COVID опасным и дала ему имя

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала греческой буквой омикрон (15-я буква греческого алфавита). Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
"ВОЗ обозначила В.1.1.529 как VOC [вариант, вызывающий обеспокоенность] под названием "омикрон", - говорится в сообщении.
В ВОЗ добавили, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является "повышенным".
По данным организации, ПЦР-тесты способны распознавать омикрон.
Из-за появления нового COVID-штамма специалисты призвали увеличить масштабы вакцинации против коронавируса.
За последние недели новый штамм вируса был выявлен в Ботсване, Бельгии, Израиле и Гонконге. В конце этой недели его обнаружили и в Европе.
Создатели вакцины Pfizer BionTech SE и AstraZeneca заявили, что тщательно изучают ситуацию с появлением нового штамма.



Теги: ВОЗ, штамм, COVID-19
 
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