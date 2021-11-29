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Эрдоган предложил посредничество в урегулировании конфликта на Донбассе
Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган предложил Украине и России стать посредником в урегулировании конфликта, сообщает Hurriyet, передает Корреспондент.net.
"Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы хотим, чтобы не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе", - заявил он.
По словам Эрдогана, Турция "будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос" с Москвой и Киевом.
"По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным", - добавил он.
Теги: Донбасс, конфликт, Эрдоган, посредники
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