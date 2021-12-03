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Меркель ушла с должности канцлера ФРГ
Ангела Меркель официально попрощалась с должностью канцлера ФРГ. Церемония прошла вечером в четверг, 2 декабря, в форме традиционного военного церемониального акта проводов – Der Große Zapfenstreich. Об этом сообщается на сайте правительства, передает Корреспондент.net.
На мероприятии присутствовали около 200 человек.
67-летняя Меркель поблагодарила всех за сотрудничество и за доверие. Она вспомнила самые яркие моменты пребывания на должности канцлера: финансовый кризис 2008 года, миграционный 2015-го, пандемию.
Эти 16 лет были исполнены многими событиями и вызовами, с которыми приходилось сталкиваться "как политически, так и как человеку", отметила она.
Следующему правительству и будущему канцлеру Олафу Шольцу Меркель пожелала удачи и возможности найти ответы на все вызовы.
Во время церемонии были зажжены факелы. Также исполнялась музыка, которую захотела сама политик.
Меркель выбрала христианский гимн Большой Боже, мы славим тебя, а также песню Для меня прольется дождь из красных роз кинозвезды 1950-х годов Гильдегард Кнеф и композицию 1970-х Ты забыл цветную пленку панк-рокерши из ГДР Нины Гаген.
Ангела Меркель руководила Германией с 22 ноября 2005 года.
Теги: Германия, отставка, Ангела Меркель, канцлер
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