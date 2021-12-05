В Белом доме озвучили дату и темы переговоров Байдена и Путина

05.12.2021 11:00

Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина запланированы на ближайший вторник. Стороны обсудят ряд актуальных вопросов, включая Украину. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, распространенном в субботу, 4 декабря.

"Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы", - уточнили в Вашингтоне.

По данным Псаки, Байден также намерен выразить собеседнику обеспокоенность стягиванием войск РФ к украинской государственной границе.

"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины", - указано в заявлении.