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В Германии избрали нового канцлера
08.12.2021 14:00
Бундестаг на заседании в среду, 8 декабря, проголосовал за избрание лидера социал-демократической партии Германии Олафа Шольца канцлером страны. Во время тайного голосования он получил 395 голосов из 736, сообщает Корреспондент.net.
Он заменит на этом посту Ангелу Меркель,которая возглавляла немецкое правительство в течение 16 лет.
Позже будет объявлен состав нового правительства Германии.
Теги: Германия, канцлер, Бундестаг
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