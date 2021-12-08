В Германии избрали нового канцлера

08.12.2021 14:00

Бундестаг на заседании в среду, 8 декабря, проголосовал за избрание лидера социал-демократической партии Германии Олафа Шольца канцлером страны. Во время тайного голосования он получил 395 голосов из 736, сообщает Корреспондент.net.

Он заменит на этом посту Ангелу Меркель,которая возглавляла немецкое правительство в течение 16 лет.

Позже будет объявлен состав нового правительства Германии.