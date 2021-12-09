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Собкора УНИАН в России вызвали на допрос в московскую прокуратуру
09.12.2021 09:00
Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызывали на допрос в прокуратуру Москвы 24 декабря. Его обвиняют в разжигании вражды и ненависти к россиянам. Согласно тексту извещения, Цимбалюк агрессивно высказывался против России на своем youtube-канале, сообщает "Дом".
По словам самого журналиста, его публичные высказывания не идут вразрез с международным правом.
"Я почитаю, подумаю, что они хотят. Потому что разжигание ненависти и вражды к россиянам и российской власти … На самом то деле, я всегда говорю — я пацифист, я против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это возможно делать в международно признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам пришли", — сказал Цимбалюк в эксклюзивном комментарии телеканалу "Дом".
Теги: Москва, допрос, корреспондент, УНИАН
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