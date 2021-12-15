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Против собкора УНИАН Цимбалюка в РФ выдвинули обвинение по статье об экстремизме
Украинский журналист, корреспондент агентства УНИАН в Москве, Роман Цимбалюк в Российской Федерации обвиняется в экстремизме, против него хотят возбудить несколько дел. Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Фейсбуке.
"Российская власть настолько нетерпима к проявлению какого-либо альтернативного мнения, кроме ее собственных нарративов, что зачастую выходит за рамки здравого смысла...Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - сообщил Полозов.
По его словам, важно понимать специфику российского законодательства.
"Грань между "административным" экстремизмом и "уголовным" весьма тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых в делах с политическим интересом власти очень предсказуемо. Многие эксперты считают что эти статьи неконкретные, расплывчатые и "резиновые", т.е. позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства", - отметил Полозов.
Он подчеркнул, что дополнительным признаком согласованной атаки на Цимбалюка является слив через "пропагандистские помойки" "различной якобы дискредитирующей информации, например, абсурдных обвинений в шпионской деятельности".
"Как бы то ни было, со стороны властей РФ производятся давление на иностранного журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности. Полагаю, что такие действия в отношении журналистов недопустимы и за них властям придется держать ответ в независимых международных судебных инстанциях", - заявил Полозов.
Он добавил, что по договоренности с Цимбалюком будет представлять его интересы по всем вопросам, "так интересующим власти России".
Теги: Россия, обвинение, корреспондент, экстремизм, УНИАН
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