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Россия начала шантажировать НАТО "военно-технической альтернативой"

19.12.2021 10:00
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Россия начала шантажировать НАТО "военно-технической альтернативой"

Запад может либо принять предложение РФ, то есть согласиться с тем, что Украина не вступит в НАТО, либо будет иметь дело с "военно-технической альтернативой". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает "РИА Новости".
По его словам, Москва рассчитывает, что НАТО не удастся "нивелировать" российские предложения по "гарантиям безопасности".
В МИД РФ пообещали, что Москва перейдет в режим создания контругроз, если Североатлантический альянс не выполнит требования Путина.
По словам Грушка, в отношениях РФ и НАТО настал момент истины, а предложения Москвы нацелены на то, чтобы "отойти от опасного предела". Он добавил, что Россия будет добиваться своего.



Теги: Россия, НАТО, шантаж
 
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