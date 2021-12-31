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Президенты России и США провели переговоры об Украине
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стартовали накануне в 22:35 по Киеву и продлились 50 минут, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Президент США во время телефонного разговора призвал Москву к деэскалации ситуации вокруг Украины.
"Президент четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину", - говорится в заявлении Белого дома.
Байден выразил надежду, что конфликт может быть решен дипломатическим путем, в частности, благодаря предстоящим переговорам между США, Россией, НАТО и ОБСЕ по безопасности в Европе.
Но, в то же время он подчеркнул, что достичь существенного прогресса в этих переговорах можно только при условии деэскалации ситуации, а не ее обострения.
Теги: Украина, Путин, переговоры, Джо Байден
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