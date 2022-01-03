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В Берлине анонсировали встречи советников "нормандской четверки"
Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проведут на этой неделе отдельные встречи в различных форматах, передает Укринформ.
Соответствующие переговоры анонсировал в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.
«Предусмотрена беседа между господином Плетнером (советник канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности – ред.), его французским коллегой и российским визави на этой неделе. Независимо от этих переговоров Плетнер и его французский коллега встретятся также на этой неделе с украинским партнером» - сказал Гебештрайт, не назвав конкретной даты встреч.
Гебештрайт также добавил, что в последние недели новое правительство ФРГ неоднократно подчеркивало свою, а также Парижа, заинтересованность и готовность встретиться в «нормандском формате» на всех уровнях, о чем были проинформированы президенты Украины и России.
Официальный представитель подчеркнул, что в Берлине убеждены, что конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен исключительно с помощью политических средств, но не военных.
Теги: Донбасс, Берлин, встреча, советник, нормандская четверка
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