Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки

08.01.2022 09:00

Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки в течение ближайших недель. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 января.

"С канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель... Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", - сказал Макрон.

Макрон добавил, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.