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Россия начала новые военные учения у границ Украины
В Западном военном округе России во вторник, 11 января, стартовали масштабные военные учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщает пресс-служба округа.
В учениях принимают участие около 3000 военных, около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.
Отмечается, что военные Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий (Белгородская и Смоленская области) проведут тактико-специальные маневры, отрабатывая "боевое слаживание различных формирований" и осваивая "новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя".
В пресс-службе округа уточняют, что главным акцентом тактических учений будет выполнение "упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп "противника" и оборудовании опорных пунктов".
"Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи м", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, Россия, граница, учения
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