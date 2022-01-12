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В НАТО отказали России по вопросу о членстве Украины
На заседании совета Россия-НАТО в среду, 12 января, РФ призвала НАТО отказаться от приема Украины в Альянс и получила отказ, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.
По его словам, союзники подтвердили, что политика открытых дверей остается неизменной, равно как и право каждой страны выбирать свой путь.
"Это была непростая дискуссия в ключевой момент для европейской безопасности, но от этого встреча была еще более важной. Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам", - сказал он.
Столтенберг заявил, что НАТО отказывается идти на компромисс по расширению. По его словам, только Украина и 30 стран НАТО могут решать, станет ли эта страна членом альянса, РФ не имеет права вето.
Также НАТО на заседании заявил России, что видит присутствие российских войск на границе с Украиной.
Генсек сообщил, что РФ и НАТО договорились провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе.
Он добавил, что в НАТО считают неправдой утверждения РФ, что расширение - это агрессивный акт, поскольку оно распространяет демократию.
Кроме того, Столтенберг заявил, что Украина имеет право на самооборону и не угрожает России.
Теги: Украина, Россия, НАТО, итоги, заседание
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