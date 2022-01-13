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В Вене начались переговоры Россия - ОБСЕ

13.01.2022 13:00
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В Вене начались переговоры Россия - ОБСЕ

В Вене началось заседание Постоянного совета ОБСЕ. Как ожидается, на нем российская сторона выступит со своими предложениями по так называемым "гарантиям безопасности". Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.
От Украины на заседании присутствует постоянный представитель при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Заседание началось с выступления министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, который представил приоритеты ОБСЕ на период своего председательства в организации в 2022 году.
Сегодняшнее заседание станет последним из трех раундов переговоров о выдвинутом Россией ультиматуме безопасности. До этого были встречи с США в Женеве и НАТО в Брюсселе.



Теги: Украина, Россия, безопасность, переговоры, ОБСЕ
 
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