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ВОЗ одобрила ещё два препарата от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения внесла в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19, два новых лекарства. Рекомендации опубликованы в журнале BMJ, сообщает Корреспондент.net.
Тяжелые случаи ковида теперь предлагают лечить Барицитинибом, который используют в терапии ревматоидного артрита, а для людей с ковидом средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации, организация рекомендует препарат моноклональных антител - Сотровимаб.
Речь идет, в частности, о пожилых людях и больных с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, например диабетом.
Все рекомендации были составлены после того, как эксперты ВОЗ проанализировали данные семи клинических испытаний, включавших в себя более 4000 человек с ковидом разной степени тяжести. Специалисты ВОЗ убедились, что польза от лечения перевешивает риски побочных эффектов.
Теги: лекарство, ВОЗ, COVID-19
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