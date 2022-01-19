Эрдоган предложил Зеленскому и Путину провести встречу в Турции

19.01.2022 10:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил свое содействие для решения конфликта между Украиной и РФ. Он заявил о готовности своей страны предоставить площадку для переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, передает издание Sabah.

«Турция готова выступить в любой роли, чтобы напряженность, существующая между Украиной и Россией, была снижена. Президент Эрдоган ведет переговоры как с украинским президентом Владимиром Зеленским, так и с российским президентом Владимиром Путиным. Более того, он даже пригласил их обоих посетить Турцию, если им нужна встреча, чтобы разобраться в имеющихся проблемах и разногласиях», — заявил Калын.

Кроме того, он заявил, что Эрдоган «в ближайшие несколько недель посетит Украину, где проведет переговоры с Зеленским».