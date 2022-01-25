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Советники "нормандской четверки" согласовали встречу в Париже
Все участники встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" подтвердили свое участие в саммите, который состоится 26 января в Париже. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире ток-шоу Свобода слова в понедельник, 24 января.
"Это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать нормандский формат и он будет происходить в реальности. Все представители подтвердили свое участие", - сказал Ермак и выразил надежду, что на переговорах Германия и Франция будут занимать активную позицию.
При этом глава ОП подчеркнул, что Украина будет выполнять минские договоренности, но исключительно в украинских интересах и в соответствии с нормами международного права.
"Нужно пройтись по этому документу. Украинская позиция есть по каждому пункту. Мы готовы аргументированно отстаивать украинскую позицию. Мы надеемся, что это будет конструктивный диалог и он будет происходить столько, сколько нужно", - отметил он.
Предстоящие переговоры по урегулированию на Донбассе пройдут в очном режиме. Украину на них представит глава Офиса президента Андрей Ермак, Германию - советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, представителем Франции будет советник президента Эммануэль Бонн, а представителем России - замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак.
Теги: Донбасс, Париж, встреча, нормандская четверка
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