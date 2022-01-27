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Турция предложила Стамбул для очных переговоров в ТКГ

27.01.2022 14:00
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Турция предложила Стамбул для очных переговоров в ТКГ

Турция предложила проводить заседания ТКГ по Донбассу в Стамбуле. Об этом сообщает ОБСЕ.
Инициативу о переносе переговоров в Турцию озвучил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине.
"Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения заседаний ТКГ при условии достижения консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам", - сказал спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен.
Он выразил уверенность, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу.



Теги: Донбасс, Стамбул, переговоры, ТКГ
 
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