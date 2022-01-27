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В ОП подвели итоги встречи советников "Нормандии"
По итогам встречи политсоветников лидеров "нормандской четверки" в среду, 26 января, в Париже стороны согласовали "лаконичное коммюнике" о продвижении переговорного процесса. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.
"В коммюнике представители Германии, Франции, Украины и России подчеркнули, что настроены уменьшить текущие разногласия для продвижения переговорного процесса", - говорится в сообщении.
Как указано, лаконичность совместного документа демонстрирует то, что "переговоры происходили нелегко, но стороны пытались найти точки соприкосновения".
"Сам факт возобновления работы Нормандского формата - это очень положительный сигнал. Сегодня состоялся очень содержательный непростой разговор - своеобразный аудит выполнения как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров Нормандского формата от 2019 года", - отметил глава ОП Андрей Ермак.
По его словам, стороны имеют много разногласий по видению выполнения Минских договоренностей, но есть настроение продвигаться в переговорном процессе. При этом глава украинской делегации отметил, что он "абсолютно четко заявил, что сегодня мы ожидаем деэскалацию не только относительно оккупированных территорий, а вообще деэскалацию вокруг украинских границ".
Кроме того, участники переговоров пришли к соглашению в том, что необходимо придерживаться режима "тишины" на Донбассе и отметили важность активизации работы Трехсторонней контактной группы с целью быстрого прогресса в реализации "Минска".
"Совместное заявление о необходимости соблюдения режима прекращения огня - это хоть маленький, но шаг вперед", - подчеркнул Ермак.
Тем временем пресс-служба Елисейского дворца приводит полный текст коммюнике:
"Советники глав государств и правительств N4 с участием представителей МИД собрались в Париже 26 января 2022 года.
Они подтверждают, что Минские договоренности являются основой работы Нормандского формата и намерены уменьшить имеющиеся разногласия на пути вперед.
Они выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей.
Они обсудили важность активизации работы ТКГ и ее рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации Минских договоренностей.
Они договорились встретиться снова через две недели в Берлине".
Теги: итоги, встреча, советник, нормандская четверка
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