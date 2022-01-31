Более 100 известных россиян подписали письмо против агрессивных планов РФ

31.01.2022 10:00

В России известные ученые, правозащитники, музыканты и актеры инициировали сбор подписей против войны с Украиной. Документ под названием «Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве» и список первых подписантов были опубликованы в воскресенье, 30 января, на сайте издания Эхо Москвы.

«Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны — аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России», — говорится в тексте заявления.

Подписанты отмечают, что граждан России никто не спрашивает, в стране отсутствует общественная дискуссия, а на государственном телевидении представлена только одна точка зрения, «и это точка зрения сторонников войны».

Заявление подписали, в частности, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, правозащитники Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Зоя Светова, режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев, политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский и другие.