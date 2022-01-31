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Более 100 известных россиян подписали письмо против агрессивных планов РФ
В России известные ученые, правозащитники, музыканты и актеры инициировали сбор подписей против войны с Украиной. Документ под названием «Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве» и список первых подписантов были опубликованы в воскресенье, 30 января, на сайте издания Эхо Москвы.
«Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны — аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России», — говорится в тексте заявления.
Подписанты отмечают, что граждан России никто не спрашивает, в стране отсутствует общественная дискуссия, а на государственном телевидении представлена только одна точка зрения, «и это точка зрения сторонников войны».
Заявление подписали, в частности, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, правозащитники Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Зоя Светова, режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев, политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский и другие.
Теги: Украина, Россия, агрессия, письмо
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