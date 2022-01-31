Польша предложила Украине оборонительное вооружение

31.01.2022 17:00

Власти Польши приняли решение передать Украине оборонительное вооружение. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет ТАСС.

"Мы готовы осуществить передачу в любое время", - отметил Солох,

По его словам, речь идет о "нескольких десятках тысяч штук боеприпасов".

Отмечается, что решение было принято после консультаций президента Польши Анджея Дуды с правительством страны, партнерами в Украине и союзниками в ЕС и НАТО.

"Детали сообщит Минобороны. Предложение передано украинской стороне. Мы ждем ответа", - сказал Солох.

По его словам, также будет оказана гуманитарная помощь - поставка средств на случай, например, эвакуации, средства для медицинской помощи.