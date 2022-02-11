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Байден призвал граждан США покинуть Украину
11.02.2022 09:00
Президент США Джо Байден обратился к соотечественникам в Украине и призвал их покинуть страну из-за угрозы вторжения России. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу NBC News.
"Американским гражданам следует уехать сейчас же. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля", - заявил президент.
Журналист спросил его, какой сценарий может побудить лидера США направить войска для спасения эвакуирующихся американцев, Байден ответил: "Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга… Мы находимся в совершенно другом мире, чем когда-либо".
Теги: Украина, Россия, США, Джо Байден, призыв
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