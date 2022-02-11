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Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии

11.02.2022 08:00
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Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии

Переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции, завершились в Берлине, сообщает Корреспондент.net.
Они продлились почти девять часов. По длительности эта встреча превзошла предыдущие переговоры, состоявшиеся 26 января в Париже. Тогда стороны общались 8,5 часов.
"Все стороны "нормандского формата" заинтересованы продолжить переговоры", - заявил на брифинге представляющий Украину на встрече глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, в ходе многочасовой дискуссии стороны не смогли согласовать совместный документ. Советники лидеров "нормандской четверки" были едины в том, чтобы разблокировать работу ТКГ по Донбассу.
Также, подчеркнул глава ОП, на переговорах подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений.
"Надеюсь, что на следующем заседании ТКГ будут рассмотрены законы, которые предусмотрены Минским форматом. У нас есть несколько успешных кейсов, в том числе касаемо прекращения огня. И есть уверенность, что мы достигнем такого желанного для всех украинцев результата", - заявил глава ОП, добавив, что Киев настроен на конструктивный диалог.



Теги: итоги, встреча, советник, нормандская четверка
 
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